عبداللهيان: إيجاد آلية مشتركة للحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي ضروري

العالم-ايران

وقال أمير عبداللهيان، في منشور على انستغرام، "بالنظر إلى أهمية الجيران في السياسة الخارجية للبلاد وتماشيا مع تعزيز سياسة الجيران التي تنتهجها الحكومة الثالثة عشرة، بعد وقت قصير من استضافة وزير خارجية السعودية والمباحثات المفيدة التي عقدت في طهران، زرت 4 دول قطر وعمان والكويت والإمارات كنت في المنطقة الجنوبية في المنطقة الجنوبية للخليج الفارسي".

وأضاف، كانت المباحثات مع كبار المسؤولين ونظرائي في هذه الدول إيجابية للغاية وبناءة ومفعمة بالأمل للجميع على ضفتي منطقة الخليج الفارسي المائية الاستراتيجية. وواعدة "بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا" للشعوب التي توجد بينها أواصر المودة والمحبة والقرابة متجذرة وعميقة.

وتابع، تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيجاد آلية مشتركة للحوار والتعاون بمشاركة جميع دول منطقة الخليج الفارسي الإستراتيجية أمر ضروري ومثمر أكثر من أي وقت مضى. لهذا الغرض، رحبنا بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اجتماع وزراء خارجية المنطقة في نيويورك، وسنطرح فكرة تشكيل * "مجمع للحوار والتعاون" * بمشاركة جميع الدول على الجانبين الشمالي والجنوبي للخليج الفارسي، وسنعرض تفاصيلها المكتوبة في المستقبل القريب على جميع جيراننا في الجنوب.

واختتم بالقول، إن غداً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً هو حق مشترك لجميع أبناء شعوبنا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على مضاعفة جهودها لتحقيق هذا الغرض.

وكان وزير الخارجية الإيراني اختتم يوم أمس الخميس، جولته على دول الخليج الفارسي، حيث زار قطر وعمان والكويت والبحرين.