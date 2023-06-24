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جولة جديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية في نيودلهي

جولة جديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية في نيودلهي
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

صرح المدير العام لشؤون جنوب اسيا بوزارة الخارجية الايرانية "سيد رسول موسوي" بأن الجولة الجديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية قد عقدت في نيودلهي ، ووضعت الأطراف في هذه المفاوضات خططها لمدة ستة أشهر في مختلف مجالات العلاقات الثنائية."

العالم - ايران

وأعلن سيد رسول موسوي عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي اجرى فيه مشاورات سياسية مع سكرتير الخارجية الهندية " جيه بي سينغ " حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، لافتا الى انه تم وضع خطط لمدة ستة أشهر في مختلف مجالات العلاقات الثنائية.

وبما ان الهند هي عضو في مجموعة "بريكس" وأحد الشركاء التجاريين لإيران، فقد اجتمع وزيرالخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان بنظيره الهندي سوبرانيام جيشانكار في كيب تاون بجنوب إفريقيا في منتصف حزيران /يونيو واكدا على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

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جولة جديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية في نيودلهي

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