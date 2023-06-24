جولة جديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية في نيودلهي

العالم - ايران

وأعلن سيد رسول موسوي عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي اجرى فيه مشاورات سياسية مع سكرتير الخارجية الهندية " جيه بي سينغ " حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ، لافتا الى انه تم وضع خطط لمدة ستة أشهر في مختلف مجالات العلاقات الثنائية.

وبما ان الهند هي عضو في مجموعة "بريكس" وأحد الشركاء التجاريين لإيران، فقد اجتمع وزيرالخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان بنظيره الهندي سوبرانيام جيشانكار في كيب تاون بجنوب إفريقيا في منتصف حزيران /يونيو واكدا على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.