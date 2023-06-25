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الكرملين يعلن عن مصير 'قائد فاغنر'

الكرملين يعلن عن مصير 'قائد فاغنر'
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين.

العالم - روسيا

وأكد بيسكوف أن بريغوجين"سيغادر إلى بيلاروس"

كما ذكر بيسكوف في إفادة صحفية عبر الهاتف، أن جزءا من مسلحي "فاغنر" ممن رفضوا منذ البداية المشاركة في "حملة" بريغوجين، ستكون متاحة أمامهم إمكانية الإنضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتا إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

واختتم بيسكوف بالتأكيد على أن ما حدث اليوم لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.

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