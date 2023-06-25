هذا ما سيفعله بوتين بعد عملية فاغنر!

وقال ملحم في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الرئيس بوتين يتصرف بحكمة ويفهم اعماق الموضوع بشكل كبير، وهذا ما ترجمه بعدم قصف قافلة فاغنر وهي تتقدم باتجاه موسكو في طريق خال وباتت على بعد 200 كيلومتر فقط من العاصمة، رغم الانباء التي تواترت بقيام القوات الروسية بقصف بعض آليات هذه القافلة، معتبراً ان هذه الانباء غير مؤكدة.

واوضح، ان وسائل الاعلام الاوكرانية والغربية استغلت هذه النقطة بشكل كبير جداً وبدأت ببث الاشاعات باللغة الروسية، وكأنها تنتظر هذه اللحظة السانحة لتحريض الشارع الروسي.

ولفت الى ان الرئيس بوتين سينتبه الى الاخطاء الكبيرة التي ارتكبت على خلفية العملية العسكرية في اوكرانيا، ويعالجها، اضافة الى قيامه باصلاحات امنية وعسكرية واسعة وتغييرات على مستوى المؤسسة العسكرية وتمحيص الضباط الروس بعد عملية فاغنر.

يذكر أن يفغيني بريغوجين رئيس فاغنر قرر عصر السبت سحب قواته العسكرية الزاحفة نحو العاصمة موسكو بهدف إسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا. وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي فاغنر من المدينة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..