شاهد.. مواقع التواصل ضد مجازر الصهاينة في ترمسعيا

العالم - فلسطين

وسطر اهالي القرى الفلسطينية ملحمة بطولية عبر التصدي لاعتداءات المستوطنين مع فارق الإمكانيات والتسليح، فأعداد المستوطنين كلها مسلحة، فيما يقف خلفهم الجيش بكل إمكانياته بينما لا يملك الفلسطيني سوى الحجر.

وأثار هذا الموضوع ردود فعل متعددة في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث غرد "جفرا الحب والثورة": "مجزرة في بلدة ترمسعيا؛ قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يضرمون النيران في عشرات المنازل الفلسطينية وفي العديد من السيارات.. عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة جراء اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة".

فيما كتب "الشايب": "الاعتداءات ستتكرر؛ لأنه فش عنا سلطة تحمينا؛ شهادة فلسطيني على اعتداءات المستوطنين في ترمسعيا".

وغردت "محبة الاقصى": "مع اشتداد وطأة اعتداءات المستوطنين لن نناشد السلطة وأجهزتها لحمايتنا فكلنا نعلم وظيفتهم الأمل بشبابنا الحر لردع المستوطنين ودفع خطرهم عن أبنائنا وأرضنا".

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