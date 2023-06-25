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الرئيس الايراني: الحكومة مسؤولة عن إجراء الانتخابات ولن تتدخل في شؤون المرشحين

الرئيس الايراني: الحكومة مسؤولة عن إجراء الانتخابات ولن تتدخل في شؤون المرشحين
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، أن الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إجراء الانتخابات لن تتدخل في الشؤون المرتبطة بالمرشحين سواء في دعمهم او فرض قيود عليهم، وستبذل قصارى جهودها لتحقيق الأسس الاربعة التي اكد عليها قائد الثورة الاسلامية.

العالم- ايران

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد، أشار آية الله ابراهيم رئيسي الى الأسس الاربعة التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية في الانتخابات المقبلة نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2024) وهي: الامن والمشاركة والنزاهة والمنافسة، وقال: ان الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إجراء الانتخابات، لن تتدخل في الشؤون المرتبطة بالمرشحين او دعمهم او فرض قيود عليهم، وفي ذات الوقت ستبذل قصارى جهودها لتحقيق الأسس الاربعة التي أكد عليها قائد الثورة.

واعتبر "رئيسي" إجراء انتخابات نزیهة وتنافسية وذات مشاركة عالية، عاملاً لتحسين الأمن القومي و الثقة العامة.

كما ألزم الرئیس الإیراني جميع المؤسسات بمساعدة وزارة الداخلية في إجراء الإنتخابات.

تجدر الإشارة الى ان انتخابات الدورة الثانية عشرة للمجلس الشوری الإسلامي، ستجري، مطلع شهر آذار/مارس للعام 2024.

من جهة اخری أشار رئيسي إلى الإحصائيات التي قدمها محافظ البنك المركزي المتمثلة بتخفيض التضخم بنسبة 12 بالمئة خلال الشهر الماضي ؛ داعیا إلى استمرار الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات لاجل الاستمرار في كبح التضخم حتى نهاية العام.

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