أزمة فاغنر.. وعودة الحسم للسودان

العالم - بانوراما

وفي المحور الأول.. إنتهت أزمة التمرد القصير الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر القتالية يفغيني بريغوجين ضد القوات المسلحة الروسية، من خلال صفقة لإنهاء التمرد من دون سفك الدماء.

نتابع في هذه الحلقة أبعاد وتحليلات وانعكاسات التمرد الغامض والخاطف لفاغنر واحتوائه رسميا دون رد فعل عسكري.

ولذلك نستضيف من موسكو الخبير في الشؤون الروسية أ.أحمد الحاج علي.

وفي المحور الثاني.. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي خاصة في محيط مقر رئاسة قيادة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.

وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مقر قيادة الاحتياطي المركزي، فيما نفى الجيش تلك الانباء.

ومنذ أن انهارت محادثات جدة بين الطرفين المتحاربين ارتفعت وتيرة المعارك وسط أزمة انسانية متصاعدة.

ولدراسة الأوضه استضفنا من الخرطوم الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء أمين المجذوب.