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عمار الحكيم يحذر من تفاقم 'كارثة' المخدرات في العراق ويوجه دعوة

عمار الحكيم يحذر من تفاقم 'كارثة' المخدرات في العراق ويوجه دعوة
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

عد رئيس تيار الحكمة فی العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، احصائيات ومؤشرات تعاطي المخدرات والتجارة بها داخل العراق "خطر كبير ومخيف"، فيما وجه دعوة للقوى والفعاليات.

العالم - العراق

وقال الحكيم، في بيان : "ما تزال الإحصائيات والمؤشرات حول تعاطي المخدرات والتجارة بها داخل العراق، تُنذر بخطرٍ كبير ومخيف، وهي بحاجة إلى استراتيجيات فعّالة ودقيقة للتصدي لهذه الظاهرة الأخطر في الوقت الحالي".

وتابع الحكيم: "وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نؤكد أن مكافحة هذا الخطر الداهم ليس معنيا بجهة دون أخرى، فجميع المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية والمدنية والإعلامية معنية كلٌّ بحسب مساحتهِ وتأثيره للحدِّ من تفاقم هذهِ الكارثة ومعالجتها".

ودعا جميع القوى والفعاليات، إلى "وضع هذا الملف على سلم أولوياتها، حفاظًا على مستقبل شبابنا وأجيالنا" بحسب تعبيره.

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