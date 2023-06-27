الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز "الشهيد سليماني"

العالم - ايران

ووفقا لتصريحات قائد بحرية الحرس الثوري من المقرر هذا العام تسليم 4 سفن حربية أخرى من طراز الشهيد سليماني إلى هذه القوة.

وتقوم وزارة الدفاع ببناء إحدى هذه السفن، وواحدة من قبل بحرية الحرس الثوري، وسفينتان من قبل الشركات المعرفية.

في الصورة الأولى، تظهر السفينة التي تبنيها وزارة الدفاع في بندر عباس، وفي الصورة الثانية السفينة التي تبنيها بحرية الحرس الثوري في بوشهر.

وبحسب هذه الصور التي التقطت قبل شهر تقريبا، يبدو من الممكن تسليم هاتين الطائرتين إلى الوحدة التشغيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.