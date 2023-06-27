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الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز "الشهيد سليماني"

الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

من المقرر هذا العام إزاحة الستار عن 4 سفن من طراز الشهيد سليماني، وفي هذا السياق تم نشر صور لسفينتين قيد البناء.

العالم - ايران

ووفقا لتصريحات قائد بحرية الحرس الثوري من المقرر هذا العام تسليم 4 سفن حربية أخرى من طراز الشهيد سليماني إلى هذه القوة.

وتقوم وزارة الدفاع ببناء إحدى هذه السفن، وواحدة من قبل بحرية الحرس الثوري، وسفينتان من قبل الشركات المعرفية.

في الصورة الأولى، تظهر السفينة التي تبنيها وزارة الدفاع في بندر عباس، وفي الصورة الثانية السفينة التي تبنيها بحرية الحرس الثوري في بوشهر.

وبحسب هذه الصور التي التقطت قبل شهر تقريبا، يبدو من الممكن تسليم هاتين الطائرتين إلى الوحدة التشغيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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الكشف عن سفينتين جديدتين من طراز "الشهيد سليماني"

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