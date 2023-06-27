خارطة طريق لتنمية العلاقات بين محافظة إيرانية وجمهورية تتارستان الروسية

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وأشار خرم في هذا اللقاء إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان إلى مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان شرقي خلال العام الإيراني المنصرم (انتهى في 20 مارس) والتي شكلت انطلاقة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، مضيفا أن اتفاقية التوأمة بين تبريز وقازان والمبرمة في عام 2009 يمكنها أن توفر ارضية مناسبة في هذا المجال.

وأشار محافظ آذربايجان شرقي إلى دعم الحكومة الإيرانية الحالية لتطوير العلاقات بين هذه المحافظة الإيرانية وجمهورية تتارستان، منوها إلى حضور عدد من أصحاب الصناعات والمنتجين وتجار محافظة آذربايجان شرقي في الوفد المرافق له، مؤكدا أن زيادة التعامل بين القطاعين الخاصين للجانبين سيوفر إمكانية أكبر للتعامل المشترك بصورة عملانية.

وذكر خرم أن الترابط الموجود بين محافظة آذربايجان شرقي وجمهورية تتارستان الروسية ضمن ممر شمال – جنوب الاستراتيجي ووجود البنى التحتية المناسبة لدى الجانبين سيؤدي إلى تنمية أكبر للعلاقات.