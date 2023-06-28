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صنعاء ترد ناريا على بيان سفراء الدول الغربية حول اليمن  

صنعاء ترد ناريا على بيان سفراء الدول الغربية حول اليمن  
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

وجهت الخارجية اليمنية في صنعاء رداً نارياً على بيان سفراء الدول الغربية المنزعجة من توقف جرائم سرقة النفط والغاز اليمني .

العالم - اليمن

وقال نائب وزير الخارجية حسن العزي في تغريدة له على تويتر: سفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا منزعجون لأن صنعاء بحسب بيانهم تمنع تصدير النفط والغاز .. والحقيقة نحن فقط نمنع سرقة هذه الثروة الوطنية وسنسمح بتصديرها فور توفر آلية تضمن عوائدها لصالح شعبنا العزيز .

وأكد العزي أن بيان السفراء الثلاثة لم يكن ضروريا وهو يعبر فقط عن انزعاجهم الشخصي لتوقف حصصهم المعتادة من السرقة ..

وكان سفراء كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد زعموا في بيان لهم أمس الثلاثاء أن حكومة صنعاء تفاقم الأزمات الإنسانية باستمرار منعها صادرات النفط من اليمن والتي ظلت هذه الدول الثلاثاء طيلة 8 سنوات الماضية تسرق وتنهب النفط والغاز اليمني دون رادع في ظل وقف لصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن وتسببها بأكثر كارثة إنسانية في العالم يعيشها الشعب اليمني ..

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