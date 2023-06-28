فرنسا.. مواجهات في باريس بعد مقتل سائق شاب على يد شرطي

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وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.

الشاب لم يتجاوز السابعة عشر من عمره والحدث أثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة الفرنسية للجوء إلى العنف.

خدمات الاسعاف حاولت انعاش الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق كان يبلغ 17 عاما وأضاف أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان باستجواب ضابطي الشرطة، كما أعلن أنه سيتم تعبئة حوالي الفين شرطي في ضواحي باريس لمنع أعمال عنف جديدة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي:"سيتم تعبئة حوالي 2000 من رجال الشرطة في ضواحي باريس لمنع أعمال عنف جديدة ردًا على مقتل سائق سيارة شاب في نانتير على يد الشرطة وأطالب بحقيقة التحقيق القضائي،ندعو إلى الهدوء".



وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة ب'الكذب' من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

الأمر أصبح قضية شعبية نزل على أثرها أعداد كبيرة من المتظاهرين الى شوارع نانتير، أشعلوا النيران واحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بينهم وبين الشرطة.

وقالت السلطات الفرنسية إن تسعة أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.



وفي عام 2022، سُجلت ثلاثة عشر حالة وفاة في رقم قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في هذه القضايا.



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