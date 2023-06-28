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القضاء الايراني: مراكز العدو الفكرية تركز على القضايا الاقتصادية

القضاء الايراني: مراكز العدو الفكرية تركز على القضايا الاقتصادية
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد مصدق إن مراكز العدو الفكرية تخطط وتركز على القضايا الاقتصادية في البلاد.

العالم- ايران

وقال حجة الإسلام مصدق، صباح اليوم الاربعاء في مؤتمر أمن الاستثمار: هذا المؤتمر هو بداية منهجية لمسألة الأمن الاقتصادي في البلاد. منذ فترة طويلة ونحن نبحث عن كيفية تعاون القضاء والنشطاء الاقتصاديين لمنع الملفات في هذا المجال من الدخول للنظام القضائي.

وتابع: ان تسمية وتحديد شعار العام في السنوات الأخيرة يشير إلى أن اهتمام الدولة اليوم هو القضايا الاقتصادية. ليس لدينا مشاكل في مجالات أخرى ، واليوم تم ترسيخ اركان الدولة وليس لدينا أي مشاكل أمنية.

واضاف: ان مراكز العدو الفكرية تخطط وتركز على القضايا الاقتصادية وقد اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية مرارا بان نقاوم من اجل المبادئ الا ان المقاومة لا تعني قطع العلاقات مع العالم.

واشار الى انه في السنوات الأخيرة دخل مصطلح الاقتصاد المقاوم أقوالنا وأنشطتنا وقال: يجب على الحكومة أن تدافع عن الناشطين الاقتصاديين وتدعمهم ، وتجذب رأس المال وتدعم الاستثمار والمستثمرين.

واكد قائلا: بما ان القضاء يحارب الفساد والفساد الاقتصادي بشكل حاسم وجاد ، فإنه يدعم ويواصل دعم الاقتصاد والاستثمار السليم.

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