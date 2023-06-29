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موظفو مطار جنيف يضربون الجمعة... ونحو ستين ألف مسافر سيتأثرون!

موظفو مطار جنيف يضربون الجمعة... ونحو ستين ألف مسافر سيتأثرون!
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تمتد اضطرابات كبيرة يوم غد الجمعة الى مطار جنيف كوانتران الدولي، ثاني أكبر مطار في سويسرا، بعدما دعا موظفوه للإضراب احتجاجاً على سياسة الأجور الجديدة.

العالم- اوروبا

وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضاً دوراً حيوياً في تشغيله) منذ انشائه قبل 104 اعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.

وقال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- ايه تي اس" إن موظفي مطار جنيف سينفذون اضرابهم بين الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) والساعة 10,00.

وأقر مجلس إدارة المطار الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي أثارت اعتراض الموظفين. وحركة الاضراب قابلة للتمديد.

من المتوقع أن يطاول تأثير الإضراب نحو ستين ألف مسافر.

وأكدت إدارة المطار أنها ستفعل كل ما في وسعها لتخفيف أثر الإضراب، مشيرة إلى أنها في وقت ما "ستقرر وقف العمليات موقتاً لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع الشركات المشغلة في المطار".

ودعت المسافرين "إلى الاتصال بشركات الطيران واتباع الخطوات المشار إليها" مقدمة "اعتذاراً من جميع الركاب وعائلاتهم عن أي إزعاج محتمل".

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موظفو مطار جنيف يضربون الجمعة... ونحو ستين ألف مسافر سيتأثرون!

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