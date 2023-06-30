لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في حل النزاع في السودان

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وقال لافروف الخميس في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار: "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع. من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية".

وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان: "سنكون ممتنين لتقديم التوصيات بشأن كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. سنغتنم هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير".

وفي وقت سابق من الخميس صرحت السفارة السودانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، بأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.