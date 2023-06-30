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زعيم التيار الصدري: حرق القرآن الكريم تحريض على العنف

زعيم التيار الصدري: حرق القرآن الكريم تحريض على العنف
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، رسالة الى المطالبين بحرية التعبير خلال الاحتجاجات أمام السفارة السويدية في بغداد، مؤكدا أن حرق القرآن تحريض على العنف.

العالم- العراق

وحسب وكالة "السومرية" قال الصدر في رسالة قرأها المتحدث باسمه محمود الجياشي خلال الاحتجاجات امام السفارة السويدية: "يا ايها المطالبين بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير كونوا منصفين مع الله رب العالمين، عليكم ان لا تكيلوا بمكيالين".

وأضاف: "اذ انتم تجرمون حرق علم المثليين وتعبرونه جريمة فلماذا لا تعتبرون حرق القران جريمة كبرى، فعليه ان حرق القرآن يعتبر تحريضا على من يعتنقون الإسلام".

وأكد الصدر ان "حرق القران تحريض على العنف، كما انه يعتبر تجاوزا على الهداية ".

وأشار زعيم التيار الصدري الى ان "الإسلام هو إسلام العفة والاصلاح والسلام والمحبة، وليس كما تسوقونه من الارهاب وغيره"، موضحا انه "يجب على الداعين للديمقراطية ان لا يتحدثوا بوجهين وان يعملوا بأسس حرية التعبير الحقيقة".

ولفت الى ان "نشركم للمثلية فأنكم ستعادون قوانين السماء"، مبينا ان "تحديد النسل لا يتم بنشر الفاحشة فالله يتكفل بحياة الناس".

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