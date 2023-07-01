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العامري: إيران قدمت دماء زكية للمحافظة على العراق

العامري: إيران قدمت دماء زكية للمحافظة على العراق
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر"، في العراق، هادي العامري، يوم الجمعة، أن إيران أدت "دوراً كبيراً" في المحافظة العراق خلال مشاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش الذي اجتاح في العام 2014 مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادتها في حملة عسكرية استمرت لثلاث سنوات.

العالم - العراق

وقال العامري في كلمة ألقاها خلال تجمع عشائري في قضاء سيد دخيل التابع لمحافظة ذي قار، إن "الاعداء كانوا يظنون ان العراق قد انتهى خلال هجوم داعش الارهابي، لكن المرجعية الدينية بفتواها المباركة اجهضت تلك المؤامرة".

وأضاف "بفضل الفتوى تشكل الحشد الشعبي وتجاوز الطائفية والتنسيق بين جميع القوات المسلحة العراقية وكان في ذلك دور كبير لشهداء الانتصار".

وتابع العامري بالقول "كان للجمهورية الاسلامية الدور الكبير للمحافظة على العراق وقدمت دماء زكية وفي مقدمتها تضحيات الشهيد الحاج قاسم سليماني".

وعلى الصعيد المحلي خاطب العامري المواطنين في ذي قار قائلا: ضحيتم كثيرا وتستحقون الخدمات وانجزنا الموازنة لثلاثة سنوات لتوفير الخدمات للمواطنين، داعيا الجميع بان نكون يداً واحدة لكي نستطيع ان نخدم الناس خصوصا في ذي قار التي تعرضت للاذى.

ونوه إلى أنه تم توفير اموال جيدة للمحافظة ونأمل ان يتم توفير افضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بـ"المواقف الشجاعة لعشائر ذي قار خلال الحرب على داعش".

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