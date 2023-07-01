السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الثقافة والاعلام الاسلامي: سياسات الحكومة السويدية سترتد عليها وعلى أمنها

منظمة الثقافة والاعلام الاسلامي: سياسات الحكومة السويدية سترتد عليها وعلى أمنها
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الثقافة والاعلام الاسلامي في ايران حجة الاسلام والمسلمين " محمد مهدي ايماني بور" ان المعاداة الممنهجة والوقحة للاسلام، من قبل النظام السويدي، ستؤدي الى اتساع دائرة الكراهية في هذا البلد وسترتد على الحكومة السويدية وأجهزتها الأمنية.

العالم - ايران

وقال ايماني بور في بيان اصدره لادانة الاساءة الى القرآن الكريم في السويد، ان سماح القضاء السويدي لتجمع امام مسجد في ستوكهولم بحرق القرآن الكريم هناك تحت ذريعة حرية التعبير ، كشف عن النهج الفاضح للاجهزة الحكومية والامنية السويدية في معاداة الاسلام، فيما يعتبر المسؤولون السويديون الاحتجاج على هذا الفعل الشنيع انتهاكا لحرية التعبير !!

وشدد البيان ان هذا التناقض جاء ممنهجا وله غاية واضحة تكشف عما يجري منذ سنوات في دوائر القرار الغربية بشكل علني وسري.

واضاف البيان ان الشعوب الاسلامية تعتبر القرآن الكريم، خطا أحمر ولن تسكت ابدا امام هذه الافعال الشنيعة مثلما يحصل في السويد.

وطالب البيان الحكومة السويدية بتقديم الاعتذار لمسلمي العالم بسبب تجاوز الخطوط العقائدية الحمراء واستفزاز مشاعرهم.

روابط ذات صلة

حرق القران وزيف حرية التعبير في الغرب 

جرائم حرق القرآن في السويد.. الأدوات والأسباب والأهداف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل خطة ايران لتطوير الحقول المشتركة مع السعودية

انتاج الحبوب في ايران يزداد بنسبة 22 بالمائة

تسجيل رقم قياسي في ترانزيت المركبات جنوب ايران

منظمة الثقافة والاعلام الاسلامي: سياسات الحكومة السويدية سترتد عليها وعلى أمنها

مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق في فرنسا واعتقال نحو ألف شخص+فيديو وصور

بالفيديو..انفجار في مصنع للكيماويات في الصين