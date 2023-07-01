منظمة الثقافة والاعلام الاسلامي: سياسات الحكومة السويدية سترتد عليها وعلى أمنها

العالم - ايران

وقال ايماني بور في بيان اصدره لادانة الاساءة الى القرآن الكريم في السويد، ان سماح القضاء السويدي لتجمع امام مسجد في ستوكهولم بحرق القرآن الكريم هناك تحت ذريعة حرية التعبير ، كشف عن النهج الفاضح للاجهزة الحكومية والامنية السويدية في معاداة الاسلام، فيما يعتبر المسؤولون السويديون الاحتجاج على هذا الفعل الشنيع انتهاكا لحرية التعبير !!

وشدد البيان ان هذا التناقض جاء ممنهجا وله غاية واضحة تكشف عما يجري منذ سنوات في دوائر القرار الغربية بشكل علني وسري.

واضاف البيان ان الشعوب الاسلامية تعتبر القرآن الكريم، خطا أحمر ولن تسكت ابدا امام هذه الافعال الشنيعة مثلما يحصل في السويد.

وطالب البيان الحكومة السويدية بتقديم الاعتذار لمسلمي العالم بسبب تجاوز الخطوط العقائدية الحمراء واستفزاز مشاعرهم.