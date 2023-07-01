السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا: جريمة قتل "نائل" تعكس تأصل العقلية الاستعمارية العنصرية لفرنسا

سوريا: جريمة قتل
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بقوة جريمة قتل الشاب "نائل" في إحدى ضواحي باريس بدم بارد ومتعمد، لافتة إلى أنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حد للمشاعر والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا: تابعت الجمهورية العربية السورية بقلق بالغ جريمة قتل الشاب “نائل” في إحدى ضواحي باريس، وذلك بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية، الأمر الذي دفع الملايين للتظاهر، احتجاجاً على هذا التصرف الأرعن واللامسؤول ممن يفترض بهم الحفاظ على أمن وحياة الناس.

وأضاف المصدر: إن سوريا إذ تدين بقوة هذه الجريمة البشعة فإنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حد للمشاعر، والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساساً أبناء الجاليات، ما يعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز.

روابط ذات صلة

سوريا تستضيف تصفيات آسيا لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء الالباني يهدد بطرد زمرة المنافقين من البلاد

وزير المهجرين اللبناني: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح

سوريا: جريمة قتل "نائل" تعكس تأصل العقلية الاستعمارية العنصرية لفرنسا

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد

الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي

للمرة الاولى.. سوريا تستضيف تصفيات آسيا لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس