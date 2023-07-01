سوريا: جريمة قتل "نائل" تعكس تأصل العقلية الاستعمارية العنصرية لفرنسا

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا: تابعت الجمهورية العربية السورية بقلق بالغ جريمة قتل الشاب “نائل” في إحدى ضواحي باريس، وذلك بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية، الأمر الذي دفع الملايين للتظاهر، احتجاجاً على هذا التصرف الأرعن واللامسؤول ممن يفترض بهم الحفاظ على أمن وحياة الناس.

وأضاف المصدر: إن سوريا إذ تدين بقوة هذه الجريمة البشعة فإنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حد للمشاعر، والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساساً أبناء الجاليات، ما يعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز.