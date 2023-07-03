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مصدر مسؤول : نشر صور قتلى أفغان في الحدود الايرانية خطوة اعلامية خبيثة 

مصدر مسؤول : نشر صور قتلى أفغان في الحدود الايرانية خطوة اعلامية خبيثة 
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكدت معاونية الشؤون الاجتماعية في قيادة قوى الامن الداخلي على، ان "نشر صور قتلى افغان في الحدود المشتركة مع ايران، عبر الفضاء الافتراضي، شكّل اجراء خبيثا من قبل وسائل اعلام وبعض الدول المناوئة للجمهورية الاسلامية".

العالم - ايران

وفي بيانه الصادر يوم الاحد، نفى هذا المصدر الامني حدوث اي اشتباك مسلّح خلال الايام الماضية بين قوات حرس الحدود الايراني وعناصر معتدية قادمة من افغانستان.

وعمدت منصات اجتماعية قبل ساعات، الى تداول صور فوتوغرافية تظهر "قتلى افغانيين على ايدي قوات حرس الحدود الايراني، لكونهم حاولوا التسلّل بصورة غير شرعية الى داخل البلاد"؛ الامر الذي فنّدته المعاونية الاجتماعية في قيادة الامن الداخلي الايراني عبر بيانها الاخير جملة وتفصيلا.

واضاف هذا البيان : للاسف الشديد، في ضوء الاجراءات غير الانسانية التي يتعرض لها المهاجرون الافغان لدى بعض الدول المجاورة وبلدان اوروبية وامريكا، يبدو ان التيارات العميلة لهذه الانظمة تسعى وراء نشر اخبار وصور مزيفة لاجل الوقيعة بين الشعبين الايراني والافغاني الشقيقين؛ وبما يلزم على الجانبين التحلي بالوعي كي لا تنطلي عليهما المخططات الاعلامية والحرب النفسية المثارة بواسطة الابواق الاعلامية الغربية.

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مصدر مسؤول : نشر صور قتلى أفغان في الحدود الايرانية خطوة اعلامية خبيثة 

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