اللواء باقري: القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم

العالم - ايران

و على هامش المؤتمر الوطني لقادة الوحدات الرئيسية في القوات البرية للجيش وفي معرض تهنئته بقدوم عيد الغدير الاغر صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" بأن القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم ولها تأثير كبيرعلى الحفاظ على وحدة الاراضي الايرانية.

واثناء زيارته لمعرض القدرات الدفاعية والعسكرية والإنجازات التي حققتها القوات البرية للجيش الايراني ،اشار اللواء باقري الى ان هذا المعرض يوضح الاختلافات الجوهرية بين القوة البرية الحالية والقوات البرية في الماضي والتي أعدت نفسها لمعارك مستقبلية محتملة مؤكدا على ان ذروة الردع في البلاد جعلت الأعداء غير قادرين على تنفيذ التهديدات العسكرية ضد ايران.

وفي اشارة الى التطورات الاخيرة المهمة للقوات البرية صرح اللواء باقري بأن هذه القوات قد استطاعت بأن تكون على طريق التحول والتحديث بأقل تكلفة واستخدام أمثل لمواردها، مضيفا بان القوات البرية للجيش توفر بناء الثقة المناسبة للشعب الإيراني في أبعاد مختلفة من التقنيات الحديثة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمعدات الذكية والأسلحة العملية مع وجود قوى بشرية مخلصة وملتزمة وثورية ومدربة وجاهزة للعمل.