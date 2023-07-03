الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم

اللواء باقري: القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

 صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" بأن القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم ولها تأثير كبير على الحفاظ على وحدة الاراضي الايرانية.

العالم - ايران

و على هامش المؤتمر الوطني لقادة الوحدات الرئيسية في القوات البرية للجيش وفي معرض تهنئته بقدوم عيد الغدير الاغر صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" بأن القوات البرية للجيش هي التي تحدد مصير معارك اليوم ولها تأثير كبيرعلى الحفاظ على وحدة الاراضي الايرانية.

واثناء زيارته لمعرض القدرات الدفاعية والعسكرية والإنجازات التي حققتها القوات البرية للجيش الايراني ،اشار اللواء باقري الى ان هذا المعرض يوضح الاختلافات الجوهرية بين القوة البرية الحالية والقوات البرية في الماضي والتي أعدت نفسها لمعارك مستقبلية محتملة مؤكدا على ان ذروة الردع في البلاد جعلت الأعداء غير قادرين على تنفيذ التهديدات العسكرية ضد ايران.

وفي اشارة الى التطورات الاخيرة المهمة للقوات البرية صرح اللواء باقري بأن هذه القوات قد استطاعت بأن تكون على طريق التحول والتحديث بأقل تكلفة واستخدام أمثل لمواردها، مضيفا بان القوات البرية للجيش توفر بناء الثقة المناسبة للشعب الإيراني في أبعاد مختلفة من التقنيات الحديثة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمعدات الذكية والأسلحة العملية مع وجود قوى بشرية مخلصة وملتزمة وثورية ومدربة وجاهزة للعمل.

روابط ذات صلة

اللواء باقري يزور معرض إنجازات القوات البرية للجيش الإيراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب إندونيسيا

إسقاط 9 خلايا تجسس صهيونية تضم عشرات العملاء في إسطنبول

فيما تتحدى جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة.. مجاهدو كتائب القسام يوقعون وحدة 'إيعوز' الصهيونية بكمين محكم في جنين

ذكرى جريمة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية.. أمريكا على حقيقتها

شاهد بالفيديو.. استنكار اقليمي دولي لعملية الاحتلال العسكرية في مدينة جنين

جلسات 'مجمّدة' وحوار 'معلّق'.. المتخاصمون ينتظرون عودة لودريان