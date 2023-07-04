العالم - ايران

وقال مهدي حيدري مساء الاثنين في حفل تقديم الرئيس التنفيذي لشركة نفط وغاز غرب محافظة إيلام : يجري تنفيذ مشاريع مهمة في مجال النفط والغاز بإيلام ، مما يعد بمستقبل مشرق لتنمية المحافظة.

وفي إشارة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه شركة نفط المناطق المركزية في ايران لتطوير أنشطة النفط والغاز في محافظة إيلام ، قال انه تم مؤخرًا توقيع عقد تطوير حقل دهلران النفطي المشترك بتمويل أجنبي (فاينانس).

وأوضح حيدري إن تطوير الحقول المشتركة يعد من أولويات وزارة النفط ، وقال أنه في بعض المشاريع المشتركة في محافظة إيلام تجري عملية جيدة وتقدم العمل إيجابي ، لكننا متاخرون في بعض المشاريع.

وأشار المدير التنفيذي لشركة نفط المناطق المركزية في ايران، إلى أن تطوير حقل غاز بانكول ريفان في مرحلة التقييم ، وأضاف: إن التطوير الكامل لحقل الغاز هذا يتطلب قياس السعة ودراسات مفصلة للوصول إلى الإنتاج.

وأوضح الحيدري: أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع مرحلة تطوير حقول الغاز في مضيق بيجار والمرحلة الثانية من المصفاة ، وجارٍ تنفيذ مناقصة تطوير حقول الغاز في المحافظة.