حناجر الشعوب الاسلامية تصدح بصوت واحد "جنين"

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وتصدرت وسوم "هاشتاغ" ( #جنين_تحت_القصف ، #بأس_جنين ، #جنين_تقاوم ، #فلسطين ، #جنين) قائمة الوسوم الاعلى تداولا "ترند" في عدد من الدول العربية منها لبنان و مصر والجزائر والاردن واليمن. وذلك جراء عدوان جوي وبري إسرائيلي واسع على مدينة جنين ومخيمها.

التطور السريع للمقاومة في جنين ارعب العدو وحلفائه اذ تحولت جنين بصمود مقاتليها ومقاومتها المسلحة لكابوس مخيف للصهاينة من تحولها لغزة ثانية وباتت من اكثر مناطق الضفة الغربية التي تؤرق كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث اصبحت مدينة جنين ومخيمها قلعة منيعة وحصن مهم للمقاومة، واثبتت انها عصية على الاحتلال الاسرائيلي رغم جلبه اسلحته الثقيلة.

تتسارع وتيرة الاحداث منذ امس الاثنين الى الان حيث استشهد عشرة فلسطينيين في جنين، وجرح اكثر من مئة آخرين، بينهم عشرون في حالة الخطر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في المقابل أعلنت المقاومة في جنين استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة، وتحدثت عن إسقاط مسيرتين اسرائيليتين.

الى ذلك أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات العائلات من أهالي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية على مغادرة منازلهم إلى خارج المخيم تحت تهديد قصف منازلهم . في المقابل عم الاضراب الشامل مدن الضفة الغربية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية؛ ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة لدعوة الإضراب التي وجهتها حركة فتح. وبدت شوارع مدينة جنين خالية من المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وانتشرت الإطارات المشتعلة في أماكن متفرقة. ولا تزال المسيرات الإسرائيلية تحلق في سماء المدينة؛ مع إعلان جيش الاحتلال أن العمليات العسكرية في مخيم جنين متواصلة بحثا عن مستودعات للأسلحة.

المشهد على الساحة الفلسطينية سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ولى اهتمام بالقضية الفلسطينية حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو لعمليات العدوان للاحتلال الاسرائيلي بالاضافة الى تصدي المقاومة الباسلة لهذا العدوان ، كما عبر النشطاء عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية ، منددين بالصمت الدولي تجاه هذا العدوان الاسرائيلي.

ونشرت "فاطمة فتوني" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير مقطع فيديو طفلة من مخيم جنين تروي معاناتها مع هذا الاحتلال ، وغردت " "قصفوا جيرانا والقزاز وقع عى دارنا".. طفلة من مخيم جنين تروي معاناتها مع هذا الاحتلال.. هذا ما يعيشه أطفال #فلسطين.. من غزة إلى #جنين..".

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من جانبه نشر "Mohammad Al Hadi" مقطع فيديو وعلق عليه قائلا : "أبطال التصدي بسالة أسد مقاوم في الدفاع عن #جنين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

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ونشرت "سارة نجم"مقطع فيديو يظهر التهجير القصري الذي تعرضت له 500 عائلة في جنين وعلقت قائلة : "مشاهد مؤلمة من التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في مخيم #جنين ، لجوء يتلوه لجوء، و من مخيم إلی مخیم...".

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وغردت "ĸσωτнєя σtiyyat" :بالانجليزية ما معناه "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية # جنين_ تحت_القصف".

وغرد " Farra Esraa " : "بَينما أنت جَالس في بيتك هُناك عائلات هُجرت مِن منازلها و عائلات صامدة تحت النيران ترفض النزوح بَينما أنت آمن،مُستيقظ بِسلام هُناك مُجاهدين لَم تغمض لهم عين تَحت النيران مواجهة للاقتحامات و الاعتداءات التى يشنها الاحتلال الصهيوني على جنين".

وغردت "نۨــﯜڔڛۣــۑْۧــنۨ نۨــٰٱ̍دڔ" : "نصرة لجنين اندلاع مواجهات في كل من: احياء القدس كافة تنتفض مواجهات في مخيم شعفاط،العيسوية،الطور،الرام ،سلوان،جبل المكبر الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وبلدة عزون . مواجهات مدخل البيرة رام الله، حلحول الخليل، بيتا نابلس.. الخ " .

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ونشرت "سارة بايدمير " صورة وغردت قائلة : "من أجمل ما أنجبت أمهات #فلسطين #أقمار_جنين تأملوا وجوه هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا شهداء في العدوان الصهيوني على #جنين أصغرهم كان في السادسة عشرة وأكبرهم في الثالثة والعشرين ! ومازالت #جنين_تقاوم تقبلكم الله ياأبطال #جنين_تحت_القصف".

وغرد "راشد الطراروه" : "جنين لن تسقط باذن الله دام مجاهدوها حاضرين".

من جانبه غرد " الحـكـيم" : "صورة لشهداء جنين في ثلاجات الموتى بعد تعثر تشييع جثامينهم بسبب استمرار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.. اللهم جنين .. ".

فيما غرد "علوي" تعليقا على مقطع فيديو نشره : "هذا ما يَحدُث في جنين، بينما العـالم في صمت مطبق.".

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