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رئيس وزراء الهند يرحب بإيران كعضو جديد في منظمة شنغهاي

رئيس وزراء الهند يرحب بإيران كعضو جديد في منظمة شنغهاي
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس وزراء الهند نارندرا مودي في كلمة الافتتاح لقمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، صباح اليوم الثلاثاء، بالجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة عضو جديد ورسمي في المنظمة.

العالم - ايران

وجاء تصريح رئيس الوزراء الهندي خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون، (روسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان). الذي انطلق اليوم الثلاثاء في نيودلهي عبر تقنية الفيديو.

وشدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على الدور المهم لمنظمة شنغهاي للتعاون في العالم، وقال إن المنظمة يمكن أن تصبح عاملا مهما في إصلاح المؤسسات العالمية ومنها الأمم المتحدة.

وصرح أنه يتعين على دول منظمة شنغهاي للتعاون اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية.

وقال "الإرهاب يمكن أن يكون بأي شكل وفي أي مظهر. يجب أن نحاربه معا. هناك حاجة إلى إجراءات صارمة وحاسمة لمواجهة هذا التحدي"، كما أكد أنه "يتعين علينا (منظمة شنغهاي) تعزيز التعاون من أجل وقف تمويل الإرهاب".

وتعتبر هذه القمة لزعماء دول المنظمة تتويجا لأول رئاسة هندية للمنظمة التي تقام تحت شعار "SECURE SCO".

وتجري قمة المنظمة الحالية على شكل مؤتمر عبر الفيديو، ويشارك فيها؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند مودي، الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس قرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

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