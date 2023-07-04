رئيسي: فوائد عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي ستبقى خالدة في التاريخ

العالم - ايران

وقال رئيس الجمهوريةإن إيران تعتقد أن شنغهاي منظمة متنامية ذات مؤشرات وقدرات كبيرة وموقع متميز ، ومزايا هذه العضوية الرسمية لإيران في شنغهاي ستبقى خالدة في التاريخ.

وأعرب في كلمته خلال القمة الثالثة والعشرين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عن تقديره لرئيس وزراء الهند نارندرا مودي والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول الأخرى وقال: إننا ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لانضمام إيران رسميًا لهذه المنظمة بصفتها العضو التاسع.

وتشارك ايران في القمة لأول مرة كعضو رئيسي في منظمة شنغهاي للتعاون.

وانطلق الاجتماع الثالث والعشرين لقادة هذه المنظمة، الیوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو عبر الفديو كنفرانس في نيودلهي بالهند.

وكانت إيران عضوًا مراقبًا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2005 وطلبت الحصول على عضوية رسمية وكاملة في هذه المنظمة بعد 16 عامًا فی الاجتماع قمة شنغهاي الحادي والعشرين في العاصمة الطاجيكية دوشنبة في سبتمبر عام 2021 التي شارك فيها رئيس الجمهورية اية الله رئيسي حيث وافق الاعضاء على طلب ايران لتصبح العضو التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.

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