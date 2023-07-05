شاهد.. قوات الاحتلال تعلن الانسحاب التدريجي من جنين

العالم - خاص بالعالم

وخلال الانسحاب أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخا باتجاه مقبرة الحي الشرقي من مخيم جنين، ما خلّف عدة إصابات. واعترف جيش الاحتلال قبيل الانسحاب من مدينة جنين بمقتل أحد جنوده.

وفور الانسحاب تجمّع آلاف الفلسطينيين من أهالي مخيم جنين، مبتهجين بالانتصار الذي حققته المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورفع الفلسطينيون على مدخل المخيم علامة النصر، وهتفوا للمقاومة بكل فصائلها لصمودها وتصديها لقوات الاحتلال

وفي الاطار قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن جنين لقّنت الكيان الإسرائيلي درسا قاسيا، وألحقت به خسائر كبيرة. وأضاف أنّ كل الخيارات لإسناد جنين كانت على الطاولة

من جهته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إنّ الشعب الفلسطيني سجّل انتصارا كبيرا في جنين، وأثبت بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل المواجهات.

كتائب القسام التابعة لحركة حماس قالت عبر بيان إنّ صمود مخيم جنين أفشل مخططات الاحتلال، وجعل من شوارعه وأزقته نارا أحرقت جنوده وآلياته. وأضافت أنّ الأيام القادمة ستثبت أنّ قيادة العدو أخطأت التقدير، وأنّ جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة، ونقطة انطلاق لإيلام العدو. أما سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي فقالت هي الأخرى إنّ كتيبة جنين والمقاومة سطروا أروع ملاحم البطولة، وكبدوا العدو خسائر فادحة على كل المستويات.