جنين تنتصر.. إنجازات المقاومة تشعل مواقع التواصل 

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واعترفت وسائل إعلام عبرية، بفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المرجوة من العدوان على جنين ومخيمها الذي استمر يومين كاملين، مشيرة إلى أنه لا يمكن استئصال المقاومة من جنين بيومين.

وأسفر العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها منذ فجر يوم الاثنين عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن كتيبة جنين ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال.

وكبد مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال العدوان على المخيم، إذ فجروا عشرات العبوات الناسفة شديدة الانفجار بالآليات العسكرية أدت إلى إصابة ومقتل عدد من الجنود الصهاينة.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، فجر الأربعاء أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها وقادت "كتيبة جنين" ومقاتلوها البواسل هذا الانتصار الكبير.

وأضاف القائد النحالة في تصريح صحفي: "أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين". وتابع قائلاً: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله".

ووجه الأمين العام القائد النخالة، التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، داعياً إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

كما قال داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء: إنه من حق الأهالي الاحتفال حتى ساعات الصباح بالإنجاز العظيم الذي حققته المقاومة الفلسطينية بقيادة سرايا القدس- كتيبة جنين رغم إجرام جيش الاحتلال خلال العدوان على المخيم، مؤكداً أن جنين انتصرت على المشروع الصهيوني.

وأكد القيادي شهاب أنّ "إسرائيل وجيشها" انهزما أمام بأس وقوة المقاومة والحاضنة الشعبية في جنين، مشددا على أن كل فلسطيني من حقه أن يفتخر ويرفعوا رؤوسهم عالية بالنصر الذي حققته المقاومة على الجيش المهزوم خلال يومين من المعارك الضارية.

كما بارك حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس لمخيم جنين ومقاومته نصره وإنجازه على جيش العدو الصهيوني، وقال: مرة أخرى يهزم مخيم جنين جيش الاحتلال.

وقد تفاعل كتاب وناشطون وصحفيون مع وسم "جنين تنتصر"، إذ كتب Ahmad Zabad: لو قرأنا في كتب التاريخ أن هناك بضعة شباب في مخيم مساحته ١ كيلو متر هزموا أكثر من ٢٠٠٠ جندي مدججين بالعتاد والسلاح والجيبات المصفحة والطائرات والأقمار الصناعية والتشويش والتجسس لقلنا هذا مبالغٌ فيه ...نحن نشهد معجزة سطرها فتية آمنوا بربهم فنصرهم.