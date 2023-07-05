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رئيس الجمهورية يوجه بالإسراع في مشروعي تطوير ميناء تشابهار وممر شمال - جنوب

رئيس الجمهورية يوجه بالإسراع في مشروعي تطوير ميناء تشابهار وممر شمال - جنوب
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي خلال اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء الى موضوع قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي عقدت يوم امس الثلاثاء وتصريحات بعض القادة اثناء القمة حول أهمية ومكانة ميناء تشابهار الايراني في الربط بين آسيا الوسطى والمياه الدولية ، ودعا مسؤولي الاجهزة المعنية بمتابعة أسرع وأكثر جدية لتنفيذ برامج تطوير ميناء تشابهار وكذلك اكمال مشروع ممر شمال – جنوب.

العالم - ايران

وشدد رئيس الجمهورية ايضا على ضرورة تفعيل "لجان التعاون المشتركة مع باقي الدول" كآلية لدراسة سبل تدعيم وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والجارة وذات التوجه المشترك.

كما أشاد آية الله رئيسي بعقد ثالث اجتماع ثلاثي جمع مسؤولين من ايران والهند وروسيا، في طهران يوم امس الثلاثاء، والذي ناقش تسهيل الترانزيت في ممر شمال- جنوب، وخرج بنتائج ايجابية.

آية الله رئيسي ثمن ايضا خلال اجتماع الحكومة، جهود المعاونية الحقوقية لرئاسة الجمهورية لمتابعة ملف استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني قائلا " ان الشهيد سليماني هو شخصية وطنية ودولية معروفة، وفي هذا الملف الواضحة تفاصيله الى هذا الحد الكبير، والذي يعترف القاتل بوضوح بجريمته، فان أي تقاعس للمحكمة سيذهب فقط بماء وجه تلك الجهة القضائية".

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رئيس الجمهورية يوجه بالإسراع في مشروعي تطوير ميناء تشابهار وممر شمال - جنوب