نتنياهو الضعيف ممنوع من دخول البيت الأبيض

العالم – إنقلاب الصورة

رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ممنوع رسميا من الدخول إلى البيت الأبيض الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن، ويستجدي لقاءاً مع الرئيس الصيني لعله يستعيد ماء الوجه، وإيران القوية الثابتة على مواقفها النووية عمقت الخلاف بين تل أبيب و واشنطن.

بنيامين نتنياهو بات أضعف صورة على الإطلاق على المستوى الداخلي.. وأيضا متوترة علاقاته مع أفضل وأهم الحلفاء.. الولايات المتحدة الأميركية.

لم يعد نتنياهو ذلك الشخص الذي يؤثر ويمارس هذه الكاريزما على من يحضره أو يسمعه أو يشاهده.. كان يخطب ويستميت كل الناس.. لكن نتانياهو أصبح اليوم في زاوية ضيقة.

للتدليل على هذا الأمر يكفي أن نستعرض ما حصل معة في 2011 عندما كان يخطب أمام الكونغرس الأميركي بأريحية وقوة وتأثير.. وعدم استقبال البيت الأبيض له.

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