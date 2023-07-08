نشطاء مغاربة ينددون بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في جنين

العالم-المغرب

وردد المشاركون مساء الجمعة خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، شعارات ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة.

كما رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها: "الشعب المغربي يحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية، ويطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع العدو الصهيوني".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية الشعبية عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلي الهيئات المؤيدة للقضية الفلسطينية وقيادات في نقابتي "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".

وقال رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أحمد ويحمان، إن الوقفة تأتي دعما لجنين والمقاومين، وإدانة لفاشية حكومة الاحتلال وجيشها وقطعان مستوطنيها.

من جهته، قال الأمين العام لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، محمد الزويتن، إن الوقفة الاحتجاجية تهدف للإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في جنين وفي كل الأراضي الفلسطينية ضد استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني، داعيا إلى مواجهة الاعتداءات عبر مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما دعا المسؤول النقابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "مسؤولي الأمة العربية والإسلامية إلى التراجع عن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي أثبتت كل الأحداث المتتالية، أن تاريخه تاريخ إجرام ونقض للعهود وتهديد للسلم والأمن".

وتأتي الوقفة الاحتجاجية الشعبية في سياق تنديد شعبي ورسمي بالعدوان الإسرائيلي على جنين الذي خلّف العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.