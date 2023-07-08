أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 08 يوليو 2023

كيهان ..

كتيبة جنين تثمن دعم ايران وجبهة المقاومة الواسع للشعب الفلسطيني مقابل كيان الإحتلال

خراسان ..

محافل نيابية .. ايران لن تتنازل أبدا عن حقها في حقل آرش الغازي بالخليج الفارسي

شرق ..

السعودية والكويت تطرحان إدعاءات عجيبة حول حقوق ايران القانونية بحقل آرش الغازي

اطلاعات ..

سفيرنا بالأمم المتحدة ..مستعدون لإستئناف المفاوضات حول إحياء الإتفاق النووي

رويش ملت..

وزير الخارجية أمير عبداللهيان .. هناك مفاوضات منذ مدة مع بلدان الترويكا الأوروبية

ايران ..

إحتمال إستئناف العلاقات الدبلوماسية قريبا مع السودان بعد قطيعة سبعة أعوام

رسالت ..

الشرطة الفرنسية تعتقل أربعة آلاف متظاهر خلال خمسة أيام فقط من الإحتجاجات

سياست روز ..

قصر الإليزيه يعطي الضوء الأخضر للشرطة لتصعيد القمع ضد المتظاهرين والتجسس على الإتصالات

جمهوري اسلامي ..

العراق يطلب من الإنتربول إعتقال السويدي من أصول عراقية الذي أحرق المصحف الشريف

جوان ..

حماس تنذر الكيان الصهيوني بمواجهة تبعات كارثية بمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني

ابرار..

أوساط إعلامية أمريكية تكشف عن مفاوضات سرية بين لافروف ومسؤولين أمنيين أمريكيين سابقين

مردم سالاري ..

إحتكاكات جوية خطيرة بين طائرات أمريكية وروسية في الأجواء السورية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( جنين , غزة الثانية )..العدوان الصهيوني الفاشل الاخير على مدينة جنين بالضفة الغربية يعكس عمق حالة اليأس التي يعيشها كيان الاحتلال ازاء واقع تنامي المقاومة الفلسطينية المسلحة بالضفة .

إن الكيان الصهيوني بكل مشاريعه الإستيطانية والتهويدية التوسعية بات يواجه تحديا هائلا من قبل المقاومة المسلحة بالضفة.

في الواقع بات الكيان يتخبط بكل معنى الكلمة في مواجهة الواقع الجديد الذي أخذت المقاومة الفلسطينية تفرضة بالضفة الغربية , فعدوانه الاخير على جنين اثبت فشله الذريع , كما ان توسيع الهجمات العسكرية الصهيونية على الضفة قد يشعل الى جانب ثمنها الباهض على الكيان جبهات اخرى الامر الذي سيضعه في كماشة رهيبة من الصواريخ وربما بمواجهة حرب برية ايضا .ان الضفة تواصل طريق التسلح وحمل السلاح كي لا تتحول لغزة ثانية فحسب مقابل الكيان الغاصب, بل لتكون رأس حربة في خاصرته الضعيفة ايضا .

جوان ..

في مقالها ( زلزال في قصر الإليزيه ) كتبت صحيفة جوان ..مصرع فتى فرنسي من اصول جزائرية برصاص الشرطة الفرنسية , كان الجريمة التي فجرت تراكمات هائلة من الغضب الشعبي على عقود من العنصرية والظلم والفقر والحرمان بفرنسا.

إن الإحتجاجات الغاضبة الأخيرة بفرنسا لم تطرح مطالبات معيشية او مهنية ما بل عكست رفضا لواقع سياسات فرنسا العنصرية اللاإنسانية.

وبالطبع عكست التظاهرات الاخيرة في فرنسا مشاعر نقمة عميقة من التمييز العنصري الممنهج ومن تجاهل سياسات باريس لواقع الحرمان الذي تعيشه اقليات مهاجرة في العشوائيات تجسد الفقر بكل معانيه حول باريس والمدن الرئيسية الاخرى بفرنسا. ان قصر الاليزيه وجد نفسه في هذه المظاهرات مقابل حقيقة عارية تفند اية شعارات براقة دأبت فرنسا على التبجح بها بشأن حقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية ولعل اعتقال اكثر من اربعة الاف متظاهر بخمسة ايام مؤشر صارخ لذلك.

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( جرائم من دون محاكمة )..

في السادس من يناير 2008 اغارت الطائرات الامريكية على حفل عقد قران باحدى القرى الافغانية مستخدمة قنابل عنقودية ، وسقط اكثر من خمسين قتيلا اغلبهم نساء واطفال في مذبحة رهيبة.

إن تلك المذبحة كانت واحدة من مئات المذابح التي إرتكبتها أمريكا وحليفاتها بأفغانستان خلال عقدين بذريعة الحرب على الإرهاب

ومؤخرا كشفت صحف بريطانية عن ارتكاب قوات بريطانية خاصة مجازر رهيبة في عمليات سرية بافغانستان.

ان قوات حلف الناتو بزعامة امريكا كانت ترتكب مجازر وحشية بافغانستان في ظل تعتيم امني اعلامي كامل , مجازر بدأت تطفو بشاعتها وخفاياها على السطح مع تسريبات لوثائق سرية بشانها , وثائق تكشف مدى وحشية الغرب وواقع تجاهله لاية قيم انسانية واخلاقية.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الناتو والتنصل المتواصل مقابل أوكرانيا)..كييف تتلقى هذه الايام مؤشراتٍ سلبيةً متواصلةً من قِبَلِ حلفِ الناتو تُبدِّدُ احلامَها بالانضمام لعضويته في المستقبل المنظور , واَحدثُ هذه المؤشرات تأكيدُ المستشار الالماني اولاف شولتز رفضَه فكرةَ انضمام اوكرانيا للناتو في ظل الحرب التي تشهدها .

إن ألمانيا وبلدانا اخرى بالناتو ترفض إنضمام أوكرانيا على أساس أن ميثاق الحلف يحظر عضوية أي بلد في حالة حرب أو نزاعات.

والناتو شَجَّع في الواقع الرئيس الاوكراني على انتهاج مواقفَ متصلبة ساهمَت في اِشعال نيران الحرب وفي رفضِ الوساطات خلف وعودٍ بضمِ اوكرانيا لعضوية الناتو من دون الاشارةِ لوجود مثل هذا البند في ميثاقِ الحلف. فالمهمُّ للناتو هو استمرار الحرب لاضعاف روسيا قدر الامكان عبر تحويلِ اوكرانيا لرأس حربة وتَجاهُلِ ما يحل بها وشعبها من دمارٍ ومآسٍ.

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على الاوضاع والاجواء في فرنسا وكتبت في تقرير ينقل عن مسؤول فرنسي رفيع قولَه ( عنف الشرطة الفرنسية حالة شائعة في الشرطة الأوروبية ).

المسؤول عن الشؤون الاوروبية في الخارجية الفرنسية رد على الانتقادات الداخلية والدولية الواسعة لاستخدام الشرطة الفرنسية القمع في مواجهة المتظاهرين بالقول ان عنفَ الشرطة الفرنسية ليس حالةً خاصةً بفرنسا وحدَها بل هو اسلوب عادي للشرطة بالبلدان الاوروبية بشكلٍ عام .

لورنس بون يرى أن عنف الشرطة الفرنسية ليس حالةً فريدة من نوعِها بأوروبا بل أسلوب عادي على مستوى القارة برمتها.

وبالطبع اَبدى اسفَه لِما وصفه بالمآسي التي وقعت في الاحداث الاخيرة منوها في نفس الوقت بوقوع اعمال عنف ممائلة ببريطانيا خلالَ دورةِ الالعاب الاولمبية بلندن وكذلك في الدنمارك والسويد واسبانيا واليونان والى اخر القائمة. وحول الاحداث الاخيرة بفرنسا ايضا هناك انباء عن تحرك التيارات اليمينية العنصرية لاستغلال الاجواء تشديد اجراءات الهجرة والقيود على المهاجرين والمقيمين القادمينَ من بلدان عربية واسلامية.