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وزير الدفاع : حركة الشعب الإيراني استمرت بقوة رغم الحظر والحرب الهجينة

وزير الدفاع : حركة الشعب الإيراني استمرت بقوة رغم الحظر والحرب الهجينة
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الايراني ان "العالم كله كان يراقب أن حركة الشعب والنظام الإيراني العظيم لم تتباطأ على الرغم من الحظر والحرب الهجينة والضغوط الكبيرة، لكنها استمرت بوتيرة أسرع وقوة اكبر".

العالم - ايران

وهنأ العميد محمد رضا أشتياني ، خلال لقائه مع مساعدي الأركان ومدراء مجموعات الصناعات الدفاعية ، بمناسبة عيد غدير خم باعتباره عيد عظيم للمسلمين ، وضمن اشارته إلى أبعاد الحياة المختلفة من الناحية الاجتماعية والدينية والثقافية ، وقال: ان الخدمة في جمهورية إيران الإسلامية هي أحد السبل المهمة للوصول إلى حسن الخاتمة والتي يجب علينا جميعًا أن نقدرها لخدمة الإسلام والنظام الإسلامي وأمتنا الحبيبة.

وتابع العميد أشتياني هذا اللقاء مشيراً إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والحروب الأخيرة في البيئة المحيطة والتقنيات المستخدمة في هذه الحروب. وقيّم القتال البري والحركة على الأرض بأنها مهمة للغاية وشدد على الدور البارز لمنظمة الصناعات الدفاعية في تجهيز القوات المسلحة للبلاد بمعدات قتالية برية.

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة على مدار الساعة للتحرك بسرعة وتطبيق الإدارة الصحيحة والاستفادة من جميع القدرات والتحسين المستمر لأنظمة الإدارة ، رأى وزير الدفاع أنه من الضروري تحقيق قفزة للأمام وأضاف: كان العالم كله يراقب هذه الحركة للشعب والنظام الإيراني العملاق والتي لم تتباطا رغم الحظر والحرب الهجينة والضغوط الكبيرة ، بل استمرت بشكل أسرع وأقوى.

واكد ضرورة الاستفادة من السبل الجديدة والاستفادة من القدرة الإدارية للنخب لدفع الاعمال.

وإشار العميد اشتياني إلى النجاحات التي حققتها مؤسسة الصناعات الدفاعية ، واعتبرها بانها واحدة من المجموعات الناجحة للنظام وشكر جهود منتسبيها.

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