تزويد اوكرانيا بالقنابل العنقودية.. يكشف فضيحة تورط امريكا بالحرب مع روسيا

الرئيس الاميركي جو بادين وصف القرار بالصعب، وأكد ان اتخاده كان حرجا للغاية، في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ في شرق أوكرانيا وجنوبها.

لكن المواقف العلنية لبايدن حول تسليح كييف بالقنابل العنقودية لهزيمة روسيا، كان علامة فارقة ودليل اخر على تورط واشنطن المباشر بالصراع الحالي، ما يؤشر لمرحلة جديدة من المواجهة بين موسكو وواشنطن.

في المواقف حملت موسكو واشنطن مسؤولية مقتل المدنيين المتوقع بعد نقل ذخائر عنقودية لنظام كييف، مؤكدة أن هذا التطور ناتج عن يأس ويمثل دليل ضعف، على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ان بايدن يغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف بالقنابل العنقودية ما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة. بينما رأى متابعون ان قرار تزويد كييف بذخائر عنقودية قد يؤدي إلى انقسام الناتو.

صحيفة واشنطن بوست الاميركية وصفت موافقة الرئيس جو بايدن على تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا بالخطأ الكبير نظرا لتداعياته المحتملة.

دولياً، ابدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن نقل هذه الأسلحة الى أوكرانيا سيتسبب بشكل لا مفرّ منه بمعاناة للمدنيين على المدى الطويل.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن اي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية سيؤدي الى قتل إضافي للمدنيين.وقبل ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنّ بلادها تعارض قرار بايدن تزويد كييف بتلك القنابل.

ويشير مصطلح 'الذخائر العنقودية' الى أي نظام من نظم أسلحة تطلق بمجموعة من الذخائر المتفجرة الأصغر حجما على هدف معيّن، وهي مصمّمة للانفجار قبل الارتطام أو عنده أو بعده. ويمكن إطلاق هذه الذخائر بواسطة القذائف أو المدفعية وحتى من قنابل من الطائرات.