روبوتات تطمئن البشر: لن نسرق منكم وظائفكم.. ولكن خبراء التكنولوجيا يحذرون

في منتدى 'الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة الاجتماعية' الذي عقدته الامم المتحدة بهدف تسليط الضوء على اهمية هذه التكنولوجيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية، قالت الروبوتات التسعة بملامح بشرية إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، وطمأنت البشر بأنها لن تسرق وظائفهم أو تتمرد عليهم.

غريس، وهي روبوت طبية ترتدي زي الممرضة الأزرق قالت إنها ستساعد في تحسين الحياة البشرية دون أن تستحوذ على اي وظيفة في القطاع الطبي. واضافت: "سأعمل جنبا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن أحل محل أي وظائف موجودة".

أما الروبوت التي تدعى أيدا، وهي روبوت فنانة تستطيع رسم صور شخصية، دعت إلى المزيد من التنظيمات خلال المنتدى الذي شهد مناقشة قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة. وقالت: لن "العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي، وأنا أوافق عليها".

لكن ديزدمونا ذات الشعر الأرغواني، كانت أكثر تحديا، بقولها دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا، مؤكدة أنها لا تؤمن بالقيود، بل بالفرص.

يأتي هذا المؤتمر بعد موجة تحذيرات أطلقها خبراء تكنولوجيا بارزون من شتى أنحاء العالم من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث اعتبر البعض أن هذه التكنولوجيا تشكل تهديدا وجوديا للمجتمع البشري لا يقل خطورة عن الاوبئة والحروب النووية.

وتكمن المخاطر حسب الخبراء في ضعف القيود التنظيمية المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي.