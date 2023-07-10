بيان إيران بشأن رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية حول تحطم الطائرة الأوكرانية

العالم - ايران

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم (الأحد) بخصوص رفع دعوى قضائية من قبل حكومات كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية حول تحطم الطائرة الأوكرانية.

وانتشرت يوم الخميس 29 يونيو / حزيران ، أنباء عن قيام أوكرانيا والسويد وكندا وإنجلترا برفع شكوى ضد إيران بشأن ما أطلق عليه "إسقاط الطائرة الأوكرانية" وقدمت هذه الدول الأربع نفسها على أنها مجموعة الرد والتنسيق الدولية لضحايا رحلة PS752 وادعت أنها لا تستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران.

* نحن نحقق في الشكوى / يتم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا الوطنية.

وجاء في بيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية تحقق في الشكاوى والادعاءات التي قدمتها حكومات كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية. ومن الواضح أن جمهورية إيران الإسلامية ستتخذ التدابير والاجراءات المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية في هذا البيان انه من أجل توعية الرأي العام المحلي والدولي: في أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية ، أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية السبب الرئيسي للحادث ، ووفقًا للقوانين المحلية والتعليمات والالتزامات الدولية ، اتخذت الإجراءات اللازمة لتوضيح أبعاد الحادث بحسن نية وشفافية وجدية تامة. وفي أعقاب الحادث ، قدمت إيران التسهيلات والمساعدات اللازمة ، بما في ذلك الإصدار الفوري للتأشيرات لأكثر من 50 خبيرا من أوكرانيا وكندا لحضور موقع الحادث وتنفيذ الأعمال ذات الصلة.

واضاف هذا البيان: في إطار قانون الطيران الدولي ، قامت الجمهورية الإسلامية الايرانية، أثناء تشكيلها مجموعة فنية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الحادث ، بإعداد التقرير الفني ذي الصلة في الوقت المحدد بمشاركة خبراء من فرنسا وأمريكا وأوكرانيا وكندا وبريطانيا ، وأرسلته لجميع الدول ذات الصلة ، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وحظي هذا التقرير بترحيب من قبل غالبية الخبراء المذكورين.

* تحديد مبلغ 150 الف دولار

جاء في هذا البيان ما يلي: فيما يتعلق بدعم عائلات المتوفين المحترمة ومواساة هؤلاء الأحباء ، حددت الجمهورية الإسلامية الايرانية، في إطار المعايير الدولية وخارج التزاماتها الدولية ، مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وحملت وزارة الطرق والتنمية العمرانية مسئولية دفعها. وحتى الآن ، تم دفع المبلغ المذكور لعدد ملحوظ من العائلات.

* عقد 20 جلسة محاكمة بحضور أسر المتوفين

وبحسب البيان ، أجرى المدعي العسكري في طهران ، بحسب سلطته القانونية ، تحقيقاته الأولية والشاملة بجدية واستقلالية وحيادية ، واستنادا إلى قوانين وأنظمة الدولة ، وبعد وضع لائحة الاتهام ، قامت المحكمة العسكرية المختصة بإجراءات قضائية ، وقام بمتابعة قضائية عادلة وشفافة بشان جميع المتهمين بحضور أهالي المتوفين ومحامين وخبراء قضائيين. بناءً على التحقيق الجنائي الذي تم في مكتب المدعي العام ، عقدت محكمة طهران العسكرية 20 جلسة بحضور أهالي المتوفين وبعد سماع أقوال ومرافعات المدعين ومحاميهم ودفاع المتهمين في اذار المنصرم ، شرعت في إصدار حكم وإدانة المتهمين وقد تقدم بعض اصحاب الدعوى باستئناف الحكم.

وجاء في البيان المذكور ما يلي: أثناء النظر في الدعوى في المحكمة المختصة ، تماشياً مع مبادئ حسن النية والشفافية ، قامت جمهورية إيران الإسلامية عبر القنوات الدبلوماسية وضمن الإعلان عن موعد جلسات المحكمة للسفارات. وجهت دعوات الى السفارة الاوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية في طهران لحضور جلسات المحكمة.

* ما زلنا ننتظر ردهم لإجراء مفاوضات

ويضيف هذا البيان: لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوام استعدادها لإجراء مفاوضات مع الدول المعنية وأجرت ثلاث جولات من المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية في العاصمتين كييف وطهران. بالإضافة إلى الإعلان مرارًا وتكرارًا عن استعدادها لإجراء مفاوضات ثنائية مع دول أوكرانيا وكندا وبريطانيا والسويد وابدت الجمهورية الاسلامية الايرانية في آخر إجراءاتها الدبلوماسية للتفاوض مع الحكومات المذكورة أعلاه ، من أجل إظهار حسن النية ومنع استغلال هذا الحادث المؤلم ، استعدادها ألإجراء مفاوضات جماعية مع الحكومات الأربع في وقت ومكان محددين ولا تزال تنتظر ردهم لإجراء مفاوضات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: رغم ذلك ، اظهرات الحكومات المذكورة وعبر تجاهلها لمقترحات الجمهورية الإسلامية الايرانية، بالرجوع إلى محكمة العدل الدولية ، أنها لا تلتزم برغبتها للتفاوض مع إيران، وقد تم استغلال طلب التفاوض من قبلهم عمليًا لتمرير ماربهم وغاياتهم السياسية.

في نفس الوقت الذي رفعت فيه الدعوى القضائية من قبل هذه الدول الأربع ، زعم "سيمون شيركليف" ، السفير البريطاني في طهران ، في تغريدة وقحة حول تحطم الطائرة الأوكرانية ، أن إيران قصرت في الرد أو دفع التعويض في هذا الصدد.