اوكرانيا تؤكد أخذ زمام المبادرة خلال هجومها المضاد وتتقدم في باخموت

في السياق نفسه قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني 'هانا ماليار' إن القوات الأوكرانية تعزز مكاسبها في منطقتين جنوب شرقي البلاد، وتحقق تقدما على الجانب الجنوبي من مدينة باخموت.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت جميع محاولات الهجوم الأوكرانية في محاور دونيتسك وزاباروجيا ولوغانسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة في زاباروجيا ودونيتسك.

وفي زابوريجيا اعلنت السلطات الاوكرانية أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة أثناء توزيع مساعدات إنسانية. وبحسب السلطات من بين القتلى ثلاث نساء ورجلا في الأربعينيات من العمر.

سياسيا، حسم الرئيس الأميركي جو بايدن جدل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، رابطا الأمر بانتهاء الحرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع سي إن إن، إن أوكرانيا غير مستعدة الآن للالتحاق بالحلف، مضيفا أن الحكمة تقتضي تأجيل النقاش إلى ما بعد انتهاء الحرب. وبرر بايدن موقفه بأن انضمام أوكرانيا للناتو الآن سيجعل الحلف في حالة حرب مباشرة مع روسيا.

على صعيد آخر، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن البيت الأبيض يعترف فعليا بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وفي السياق، أثار نائبان في الكونغرس الأميركي مخاوف بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية لمواجهة الروس. وقال السناتور الديمقراطي تيم كين إن هناك هواجس حقيقية بشأن القرار لأنه قد يدفع دولا أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.كما حثت النائبة الديمقراطية 'باربرا لي' إدارة بايدن على إعادة النظر في قرارها، واعتبرت استخدام القنابل العنقودية تجاوزا للحدود.