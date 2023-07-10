عدد من السفراء الجدد يقدمون اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية

العالم - ايران

وبتقديم اوراق الاعتماد الخاصة بهم الى رئيس الجمهورية تكون مهمة السفراء الاربعة الجدد من الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند قد بدأت رسميا في إيران .

وقد استقبل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي يوم امس الأحد 9تموز/ يوليو كلا من "ربرتو جي مانالو" السفير الجديد للفلبين ،"جمعة حسن فضیل" السفير الجديد ل ليبيا، "منجورول کریم خان جودري" السفير الجديد لبنغلادش (بنغلاديش) و"رودرا غايوراو شرست" السفيرالجديد للهند في شكل لقاءات منفصلة مؤكدا على ضرورة توسيع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والفلبين

وضمن مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الفلبين "روبرتو جي مانالو" وفي إشارة إلى سجل العلاقات الودية بين البلدين ،أعرب رئيس الجمهورية السيد رئيسي عن أمله في أن يتمكن سفير الفلبين الجديد و بالتعاون مع الجهات المعنية في إيران من اتخاذ خطوات كبيرة في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيسي على ضرورة تفعيل القدرات المتنوعة والجيدة للبلدين من أجل توسيع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية لتطوير التفاعلات الدولية بين الجانبين.

وبدوره اشار "روبرتو جي مانالو" الى ان البلدين سيحتفلان بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما معتبرا بأن إيران تعد من أقدم شركاء الفلبين في هذه المنطقة وتجمعهما علاقات ودية وحميمة للغاية ولم يكن اي مشاكل بينهما طوال هذه الفترة.

ليبيا تثني على العلاقات الايرانية الاقليمية وتسعى للتعاون الاقتصادي الثنائي

اعرب رئيس الجمهورية عن امله في أن تصاحب فترة مهمة "جمعة حسن فضيل" تطور وتعميق العلاقات الثنائية مشيرا الى ان هذه العلاقات كانت دائما ودية ويناءة بعد انتصار الثورة الإسلامية لافتا الى انه مع إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا ستتعزز هذه العلاقات بوتيرة اسرع.

واعتب بأن مشاكل ليبيا وبعض الدول الإسلامية سببها الوجود والتدخل الأجنبي، معربا عن امله في ان يتخطى الشعب الليبي هذه المرحلة ويضع حدا للتدخل الأجنبي في بلدهم بأسرع ما يمكن من خلال تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة واتخاذ خطوات أكبر نحو التقدم يوما بعد يوم.

كما اشار "جمعة حسن فضيل" الى ان الدولتين المسلمتين ليبيا وإيران لديهما الكثير من القواسم المشتركة مع بعضهما البعض مصرحا بأنه لطالما دعمت الأمة الليبية الثورة الإسلامية للأمة الإيرانية .

وفي معرض تقديره للجهود الايرانية المبذولة في تعزيز العلاقات الاقليمية اعرب عن امتنان الشعب الليبي لإيران معتبرا اياها الداعمة الحقيقية لحركة المقاومة.

كما دعا السفير الليبي الجديد إلى التعزيز الجاد للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ،مشيرا إلى القدرات والقدرات والإنجازات المختلفة لإيران.

بنغلادش تشيد بنجاح السياسة الخارجية لحكومة رئيسي

واعتبر السيد إبراهيم رئيسي في مراسم تسلم أوراق اعتماد "منجورول کریم خان جودري" السفير الجديد لجمهورية بنغلادش الشعبية بأن العلاقات بين البلدين المسلمين إيرا ن وبنغلادش راسخة وذات طابع حضاري وثقافي عبر التاريخ، معربا عن امله خلال مهمة السفير الجديد في ان يزداد مستوى العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم في جميع المجالات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المجال التجاري والاقتصادي من المجالات المهمة لتطوير العلاقات الثنائية موضحا بأن المستوى الحالي للتبادلات التجارية بين البلدين غير مقبول على الرغم من القدرات الموجودة مؤكدا على ضرورة السعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين إيران وبنغلادش (بنغلاديش) كخطوة أولى بمليار دولار.

مهمة السفير الهندي تطوير العلاقات مع إيران

وفي اشارة الى ان العلاقات الإيرانية- الهندية ذات طابع تاريخي وحضاري، اكد الرئيس رئيسي في مراسم تسليم أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية لافتا الى ان ايران ليس لديها عوائق وحدود في هذا الخصوص.

واستطرد مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ميناء جابهار المشترك بين البلدين وطلب من السفير الجديد لجمهورية الهند متابعة هذا الأمر بجدية.

وبدوره السفير الهندي الجديد " "رودرا غايوراو شرست" وفي معرض تهنئته لإيران على عضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون في نفس الوقت الذي تترأس فيه بلاده هذه المنظمة، مؤكدا على ان الهند تؤمن إيمانا عميقا بأن المستوى الحالي للتفاعلات السياسية والاقتصادية بين البلدين لا يساوي القدرات المتبادلة القائمة، لافتا الى ان مهمته تأتي لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين حتى تصل إلى المستوى المنشود واللائق وموضحا بإستخدام كل قوته وبذل كل جهوده في هذا المجال.