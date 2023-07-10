الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: بايدن يلتقي سوناك والملك تشارلز في بريطانيا

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا في زيارة خاطفة حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والملك تشارلز الثالث.

العالم _ أوروبا

وخلال اللقاء الذي عقد في داونينغ ستريت، بحث بايدن وسوناك الأزمة الأوكرانية والتحفظ البريطاني على قرار تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية وعضويتها في حلف "الناتو".

وقال سوناك إنه "أمر عظيم أن نواصل حوارنا" بعد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مشيرا إلى أن "الجانبين سيبحثان في كيفية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك لما فيه صالح مواطنينا".

وأضاف: "نقف كإثنين من أقوى الحلفاء في "الناتو" وأنا أعلم أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي".

بدوره، قال بايدن إنه "لا يمكن أن يجتمع مع صديق أقرب وحليف أكبر"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين متينة للغاية".

وبعد حوالي 40 دقيقة من المحادثات، غادر بايدن مقر رئاسة الوزراء إلى قلعة وندسور على متن طائرته المروحية "مارين ون"، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث.

ومن المقرر أن يبحث الملك البريطاني مع الرئيس الأمريكي قضايا البيئة والتغير المناخي قبل انعقاد قمة الأرض في أبو ظبي الخريف المقبل.

روابط ذات صلة

بريطانيا تحمي كيان الاحتلال بسن قانون جديد تُجرم مقاطعته

بريطانيا تفرض حظراً على الثقافة والتقاليد الإيرانية!

استيلاء روسيا على صاروخ "ستورم شادو" يثير قلق بريطانيا

الجوع والفقر الغذائي الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 البرنامج الصاروخي التقليدي لإيران.. والأوراق الأوربية المتهرئة

ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية

لحود بذكرى عدوان تموز: صمود المقاومة واحتضان سورية لها حطم عنجهية العدو الإسرائيلي

الكرملين: عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات

رئيسي يهنئ "شوكت ميرضيايف" باعادة انتخابه رئيسا لأوزبكستان

بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط اجنبية في الخليج الفارسي