تغطية خاصة لقناة "العالم" في الذكرى السنوية لبدء حرب تموز 2006

العالم - لبنان

في 12 تموز 2006 بدأ جيش كيان الاحتلال الصهيوني عملياته الشاملة من البر والجو والبحر باتجاه لبنان. ونفذت 40 مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني منذ الصباح الباكر عمليات ضد مواقع حزب الله. بعد هذه العمليات توهم الصهاينة بأنهم حققوا انتصارا مبكرا في هذه الحرب، لكن المقاومة ردت بالمثل ورشقت الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ التي استهدفت حوالى 20 مدينة منها وللمرة الاولى مدينة حيفا، ما ادى لمقتل اثنين من المستوطنين الصهاينة وأصابة عدد اخرين.

هكذا بدأت حرب تموز، وبينما اعتبر الصهاينة أنفسهم منتصرين في الحرب، تغير كل شيء لصالح المقاومة، وأخيراً ، بعد 33 يوما ادى مقاومة وصمود اللبنانيين وحزب الله ، إلى فشل الكيان الصهيوني وتكبيده هزيمة فادحة.

بعد الهزيمة المذلة للمحتلين في هذه الحرب، انهار وهم الجيش الصهيوني الذي لا يقهر، وسلطة سلاحه الجوي، والقوة الاستخبارية لأجهزة تجسس الكيان، وتغير ميزان القوى لصالح المقاومة وحزب الله، وبدأت هزائم المحتلين تتوالى كالدومينو.

تزامنا مع الذكرى الـ17 لانتصار حزب الله على الاحتلال الصهيوني، ستبث قناة العالم الإخبارية برنامجا خاصا تحت عنوان "مهد الانتصارات" من الساعة 17:00 إلى 19:00 يوم الأربعاء (12 تموز 2023) من منطقة مارون الراس قرب النقطة الحدودية بين لبنان والكيان الصهيوني بهدف اعادة قراءة هذا الحدث التاريخي المهم.

يمكن مشاهدة هذا البرنامج الخاص عبر الإنترنت من موقع قناة العالم (http://alalam.ir/live).