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بالفيديو.. السبب الحقيقي وراء السجال بين بايدن وحكومة كيان الاحتلال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أوضح الباحث من معهد الشرق الأوسط قال الباحث من معهد الشرق الأوسط حسن منيمنة ان لابد من التشديد على ان هذا السجال ظاهرة عرضية وليست جوهرية على الاطلاق ان السجال بين الرئيس الامريكي جو بايدن وحكومة الكيان الاسرائيلي ظاهرة عرضية وليست جوهرية على الاطلاق.

العالم - خاص العالم

واضاف حسن منيمنة في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان واقع الامر ان الاولويات الامريكية اليوم هي اوكرانيا والتصدي لروسيا و تجنب تكرار المواجهة العسكرية في اوكرانيا في تايوان، فاليوم الاولويات امريكيا هي الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بالخصميين الحقيقيين الرئيسيين لامريكا في العالم وهم الصين وهي الخصم والمنافس الاصيل الذي تسعى الولايات المتحدة بكل جهد منع ان يتحول هذا الصعود الصيني الى قوة عسكرية تفرض نفسها في بحر الصين الجنوبي في تايوان وغيرها. ومن ثم احتواء الهبوط الروسي كي يبقى هبوطا هادئا وهو ليس هادئا في اوكرانيا وخطر ان يتوسع هذا السخط الروسي قائم وبالتالي مع هذه الاولويات على المستوى الاستراتيجي لا تريد الولايات المتحدة الدخول في اي مواجهة على الشرق الاوسط .

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