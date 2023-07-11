إيران تحصد الذهبية الأولى في بطولة العالم لألعاب القوى في فرنسا

العالم - إيران

وتستضيف فرنسا حاليا بطولة العالم لألعاب القوى في سباقات المضمار والميدان لعام 2023، وقد احتل الرامي الإيراني "رشيد مسجدي" اليوم الثلاثاء 11تموز/يوليو المركز الأول في مسابقة رمي الأثقال مسجلا 8.49 مترا وفاز بالميدالية الذهبية وتأهل إلى الألعاب البارالمبية في باريس لعام 2024.

كما احتل الرامي الإيراني علي رضا مختاري المركز الرابع في مسابقة رمي الأثقال مسجلا 8.26 مترا ضامنا بذلك تأهله إلى الألعاب البارالمية في باريس لعام 2024.

وقد فاز أمان الله بابي أيضا في الميدالية الذهبية لرمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقام في باريس حاليا.

وبذلك تكون إيران قد حجزت إلى الآن ثلاث بطاقات تأهل عبر لاعبيها أمان الله بابي، ورشيد مسجدي وعلي رضا مختاري لألعاب باريس البارالمبية 2024.