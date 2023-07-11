تحركات اطلسية.. وروسيا تحذر وتتوعد برد استباقي

القادة المجتمعون المختلفون فيما بينهم حول عضوية كييف في الناتو، وعلى رأسهم الرئيس الاميركي جو بايدن الذي استبعد عضوية اوكرانيا في الناتو، احبط توجهات كييف، لكن القادة المجتمعين هنا ذهبوا نحو دعم عسكري جديد لاوكرانيا ربما تكون الاشارة الفرنسية بدعم كييف بصواريخ بعيدة المدى اول غيثها.

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو: "حلف الناتو سيضع خططاً واضحة للردع والدفاع المشترك، وسيتم العمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا. الحلف سيُرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للناتو.المهمة الكبرى هي تقديم الدعم العسكري لكييف".

وتقول مصادر اوروبية أن قادة الحلف سيوقعون خططا إقليمية جديدة للحماية من أي هجوم روسي محتمل والموافقة على تعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي بحسب ادبيات الناتو، وهي الخطوة التي تقول موسكو إنها ستشكل تهديدا لأمنها القومي.

وازاء تلك التحركات الاطلسية، رأت الخارجية الروسية ان قمة حلف الناتو في فيلنيوس فشلت قبل انتهاء اجتماعاتها.وحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات استباقية ومناسبة رداَ على انضمام السويد أو أوكرانيا لحلف الناتو.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: "روسيا ستحمي مصالحها الأمنية المشروعة، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة وستكون خطوات استباقية".

من جهته، اتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي بمعاملة روسيا على أنها عدو، وقال إنه سيتابع عن كثب أي قرارات تتخذ في قمة الحلف العسكري الغربي وسيرد بإجراءات لم يحددها لحماية أمن البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن دبلوماسي روسي كبير في فيينا تحذيره من أن أوروبا ستكون أول من يواجه عواقب كارثية إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا.ويتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي على عدم إمكانية ضم كييف أثناء الحرب،لكنهم يختلفون حول وتيرة وشروط عملية الانضمام بعد ذلك.

بالمقابل أيد أعضاء الحلف في أوروبا الشرقية موقف كييف، وقالوا إن وضع أوكرانيا تحت مظلة الأمن الجماعي للحلف هو الطريقة المثلى لردع روسيا عن شن هجوم آخر. لكن تلك المواقف تدفع دولا كالولايات المتحدة وألمانيا لاتخاد مواقف أكثر حذرا، إذ عبرت عن مخاوف من أن يؤدي أي تحرك إلى انجرار حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا وربما إلى حرب عالمية.

