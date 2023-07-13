وزير السياحة المصري يعلن تفاصيل أول رحلة من إيران إلى مصر

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وتابعت وزارة السياحة والآثار المصرية في تصريح أفادت به وسائل إعلام مصرية أن أول الأفواج سيضم 25 سائحًا إيرانيًا وسيقتصر برنامجهم على السياحة الشاطئية فقط في جنوب سيناء ونوبيع وطابا، وسيكون في استقبالهم وفدًا من مكتب هيئة تنشيط السياحة والطيران.

وكانت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران قد أعلنت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما المقبلة، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل، وخلال الأسبوع الماضي أجرينا خلال زيارة إلى مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.