انطلاق ملتقى الاستثمار الأساسي وإيجاد فرص الاستثمار في طهران

العالم - خاص بالعالم

وقال أمير حسين كريمي الخبير الاقتصادي:"لا يمكننا ترك العملة الرقمية جانبا وفي المستقبل سنحتاج بشكل جدي إلى هذه القضية، فمن الأفضل الحصول على تدريبات ومعلومات في هذا المجال حتى لا نجهل هذه القضية في المستقبل".

الغرض الرئيسي من عقد هذا الملتقى هو تثقيف الأسواق المالية. في الجزء الأول، تقدم الأسواق المحلية المناسبة للاستثمار بالريال الايراني. فيما يخصص الجزء الثاني للدخل بالعملة الصعبة.

كما اشار المشاركون الى الإستثمارات الصحيحة والاصولية في أسواق العملة الإيرانية، التي تكون في أحسن أحوالها أنها تؤخر إتلاف رأس المال. في حين أن الإستثمار في أسواق 'فاركس'، والتعامل بالعملات الرقمية يمكن أن تضاعف رأس المال عدة اضعاف.



وقال سامان كريمي شاد وهو سكرتير الملتقى:"هنا ، قدمنا ​​بعضا من الدخل بعملة الريال و ذلك لكسب المزيد من الدخل، إلى جانب ذلك ، نوفر أيضا تدريبا للأشخاص في مجال العملات الرقمية والفوركس بطريقة قانونية وصحيحة للغاية".



واستكمالا للملتقى وبعد دراسة الفرص المشرقة للسوق المحلي تمت مناقشة خيارات العملة الصعبة، حيث أكد المشاركون أن خيارات مثل تعليم صيغ التداول في سوق الذهب وسوق الأسهم، وما إلى ذلك ، تحمي المستثمر بشكل كاف من التضخم وقد لا تحتاج إلى أسواق الدولار.

كما أشار المشاركون إلى أن إمكانية الاستثمار السليم والمناسب تمكن المستثمر من مسايرة التضخم، ولا تدعه يتأخر عن نسبة التضخم، إلا أنه يبقى عاجزا عن إجتياز هذه العقبة. ولأجل ذلك عليه أن يقوم بخطوة أكثر ذكاء وهي الإستثمار الاساسي والمرجع .



التفاصيل في الفيديو المرفق ...