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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2023

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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