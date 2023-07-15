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رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية يعزي السيد نصر الله برحيل العلامة النابلسي

رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية يعزي السيد نصر الله برحيل العلامة النابلسي
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في ايران الدكتور بيمان جبلي رسالة تعزية الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، برحيل العالم المجاهد الشيخ عفيف النابلسي .

العالم - ايران

وفيما يلي نص رسالة التعزية الموجهة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله :

إنا لله وإنا إليه راجعون


الأخ المجاهد الكريم الأستاذ حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله حفظه الله

أقدم التعازي لكم ولناشطين ومجاهدي جبهة المقاومة برحيل حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من كبار مجاهدي جبهة المقاومة اللبنانية.

أن المجاهد المثابر كان دائما رمزا للجهاد الصادق ضد الاستكبار . أسأل الله تعالى ان يمن عليه برحمته الواسعة وان يمنّ عليكم بوافر الصحة والعمر المديد .

بيمان جبلي

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية

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