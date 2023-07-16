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هجوم إرهابي في 'النيجر' يسفر عن قتلى مدنيين وعناصر للدرك

هجوم إرهابي في 'النيجر' يسفر عن قتلى مدنيين وعناصر للدرك
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش النيجيري مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين بـ"هجوم إرهابي معقّد" على الطريق بين تورودي وماكالوندي في منطقة تيلابيري (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو.

العالم - افريقيا

وقال الجيش في بيان "كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفاً لهجومٍ إرهابي معقّد".

وقتل في الهجوم خمسة أشخاص هم دركي وأربعة مدنيين، وأُصيب 19 شخصا هم سبعة دركيين وخمسة عسكريين وسبعة مدنيين تم نقلهم إلى نيامي، بحسب المصدر نفسه.

وأكد الجيش أنه "في صفوف العدو، قتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة.

كما صادرت القوات النيجرية خمس دراجات نارية وبندقيتيْن من طراز كلاشينكوف وجهازا لاسلكيا.

تورودي وماكالوندي بلدتان تقعان على بعد 55 و96 كيلومترا من العاصمة نيامي في جنوب غرب النيجر.

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