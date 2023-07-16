هجوم إرهابي في 'النيجر' يسفر عن قتلى مدنيين وعناصر للدرك

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وقال الجيش في بيان "كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفاً لهجومٍ إرهابي معقّد".

وقتل في الهجوم خمسة أشخاص هم دركي وأربعة مدنيين، وأُصيب 19 شخصا هم سبعة دركيين وخمسة عسكريين وسبعة مدنيين تم نقلهم إلى نيامي، بحسب المصدر نفسه.

وأكد الجيش أنه "في صفوف العدو، قتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة.

كما صادرت القوات النيجرية خمس دراجات نارية وبندقيتيْن من طراز كلاشينكوف وجهازا لاسلكيا.

تورودي وماكالوندي بلدتان تقعان على بعد 55 و96 كيلومترا من العاصمة نيامي في جنوب غرب النيجر.