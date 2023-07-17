رئيسي : استراتيجية ايران تحويل الحدود الأمنية الى حدود اقتصادية

العالم - ايران

استقبل رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي الاحد قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وأكد على استراتيجية الجمهورية الإسلامية الايرانية لتحويل الحدود الأمنية إلى حدود آمنة واقتصادية، معتبرا تطوير الأسواق الحدودية والتعاون في قطاع الطاقة بانها سبل تحقيق هذه الاستراتيجية، وشدد على مزيد من سعي البلدين للإسراع في تحقيق هذا الأمر.



وأشار إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمتحالفة والاسلامية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى الإرادة الجادة لطهران واسلام آباد لتوسيع العلاقات الثنئاية، وأضاف: تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ستؤدي الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري اكثر من ذي قبل، وبالتالي سيتم النهوض بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين الجارين.



وأشار رئيسي كذلك الى محاولات الأعداء لتخريب العلاقات بين دول المنطقة، وأكد على تعزيز مجالات التعاون والتعامل الثنائي والإقليمي من خلال الاستفادة من الفرص والمجالات القائمة وتبادل القدرات المتبادلة.



من جانبه أشاد قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في هذا اللقاء بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في تعزيز العلاقات مع جيرانها وخاصة باكستان، واعتبرها فرصة ثمينة للغاية للعالم الإسلامي.



واشار قائد الجيش الباكستاني إلى الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين والقدرة العالية للمبادلات الحدودية، معتبرا تنمية التعاملات الاقتصادية والتجارية والحدودية بين البلدين سيؤدي الى تحسين الأوضاع الأمنية، وقال: تم التوصل الى اتفاق جيدة بشأن تعزيز مستوى الأمن في الحدود المشتركة، ونزكر جهودنا على تسريع الإجراءات الجارية لارساء أمن مستدام.