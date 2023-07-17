الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: مع إحياء 5000 وحدة اقتصادية راكدة ، تم توظيف 118 الف شخص

رئيسي: مع إحياء 5000 وحدة اقتصادية راكدة ، تم توظيف 118 الف شخص
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم الاحتفال بإحياء الوحدات الإنتاجية والصناعية في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد: ان تفعيل 5000 وحدة اقتصادية راكدة وشبه مغلقة في البلاد ، ساهم في توظيف 118 ألف شخص .

العالم - ايران

واضاف السيد إبراهيم رئيسي في الاحتفال بإحياء الوحدات الإنتاجية والصناعية في في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد انه يجب تكريم من ساهموا في احياء هذه الوحدات الاقتصادية.

وتابع رئيسي إن جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية سيتم حلها من خلال إحياء وحدات الإنتاج التي كانت غير نشطة أو شبه نشطة خلال العقد الماضي ، وأكد انه يجب أيضًا أحياء الوحدات الأخرى التي تم إغلاقها أو كانت شبه مغلقة في العقد الماضي .

وأشار إلى أن خلق فرص العمل يعني خلق الأمل في المجتمع ، وأضاف انه مع إحياء 5000 وحدة إنتاج راكدة في البلاد ، تم توظيف ما مجموعه 118 الف شخص.

وتابع انه مع احياء معمل السكر تم توظيف 130 عاملا ، وسيرتفع هذا العدد في المرلة المقبلة إلى 200 ، كما سيجري توفير 600 فرصة عمل أخرى في المحافظة ، ما يرفع إجمالي عدد الوظائف الجديدة في المحافظة إلى 800 وهي نتيجة احياء هذه الوحدات.

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي يفتتح مجمع بتروكيماويات في كجساران

رئيس الجمهورية يفتتح أهم محطة كهرومائية في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شقيقة الزعيم كيم توجه رسالة لاميركا بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

ضابط أمريكي سابق يوضح مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على المدى البعيد

الكاميرون.. مقتل 10 أشخاص في هجوم شنه انفصاليون شمال غرب البلاد

غوتيريش يعرب عن أسفه لإنهاء صفقة الحبوب

رئيسي: مع إحياء 5000 وحدة اقتصادية راكدة ، تم توظيف 118 الف شخص

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. تأكيد ايراني عُماني على الحوار لحل مشاكل المنطقة، وما رسالة استهداف جسر القرم للمرة الثانية؟