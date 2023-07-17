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غوتيريش يعرب عن أسفه لإنهاء صفقة الحبوب

غوتيريش يعرب عن أسفه لإنهاء صفقة الحبوب
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يأسف بشدة لقرار روسيا إنهاء مبادرة البحر الأسود وسحب ضمانات سلامة الملاحة في البحر الأسود.

العالم _ الأميرکيتان

وقال غوتيريش: "إنني آسف بشدة لقرار روسيا إنهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود، بما في ذلك سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مرور عام، تبدو نتائج العمل في مجال تنفيذ مبادرة البحر الأسود مخيبة للآمال.

وشددت الوزارة على أن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، بقي حتى اللحظة الأخيرة يهدف إلى خدمة مصالح كييف ورعاتها الغربيين.

وأظهرت دراسة قامت بها وكالة "نوفوستي" لبيانات الأمم المتحدة، أن دول الاتحاد الأوروبي بالذات كانت المستلم الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية بموجب صفقة الحبوب.

ووفقا لهذه البيانات، بشكل إجمالي استلام الاتحاد الأوروبي 12.4 مليون طن من هذه المنتجات، أو 38 في المائة من جميع الإمدادات بموجب صفقة الحبوب.

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